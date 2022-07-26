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Türk Büyükelçi Arı, Olivia Rouamba'yı konuk etti

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın düzenlediği toplantıya onur konuğu olarak katıldı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 18:14 - Güncelleme:
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Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da görev yapan kadın büyükelçilerin aylık istişare toplantısı, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği konutunda düzenlendi.

Büyükelçi Arı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Rouamba da onur konuğu olarak katıldı.

Toplantıda, Burkina Faso ve Batı Afrika'daki güncel siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeler ele alındı.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına değindi.

Arı, Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sayesinde varılan anlaşmanın Afrika'nın gıda arzı güvenliği bakımından önemini vurguladı.

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