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Güncel

Türk Büyükelçi Denktaş, Polonya Altyapı Bakanıyla görüştü

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ile bir araya geldi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Türk Büyükelçi Denktaş, Polonya Altyapı Bakanıyla görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede altyapı ve ulaştırma konularındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Adamczyk'in Denktaş'a büyükelçilik görevinde başarılar dilediği belirtilirken, Denktaş'ın da ikili ticari ilişkilerin hacminin artırılmasına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Adamczyk, Türk şirketlerinin uzun süredir ülkedeki inşaat ihalelerine katıldığını ve çok sayıda projede yer aldığını kaydetti.

Açıklamada, Denktaş ve Adamczyk'in, hava taşıyıcıları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, limanlar arası işbirliği ve bölgesel havalimanlarının potansiyelinin kullanılması da dahil olmak üzere hava taşımacılığının daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

  • Polonya Altyapı Bakanı
  • Türkiye-Polonya görüşmesi
  • Büyükelçi Rauf Alp Denktaş

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