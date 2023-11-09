Türk Büyükelçi Denktaş, Polonya Altyapı Bakanıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede altyapı ve ulaştırma konularındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Adamczyk'in Denktaş'a büyükelçilik görevinde başarılar dilediği belirtilirken, Denktaş'ın da ikili ticari ilişkilerin hacminin artırılmasına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Adamczyk, Türk şirketlerinin uzun süredir ülkedeki inşaat ihalelerine katıldığını ve çok sayıda projede yer aldığını kaydetti.

Açıklamada, Denktaş ve Adamczyk'in, hava taşıyıcıları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, limanlar arası işbirliği ve bölgesel havalimanlarının potansiyelinin kullanılması da dahil olmak üzere hava taşımacılığının daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.