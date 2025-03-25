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Türk Büyükelçi Göktaş, BAE Ekonomi Bakanı ile görüştü: İlişkileri ileriye taşımakta kararlıyız

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah Tavk el-Merri ile Dubai'de bir araya geldi.

AA25 Mart 2025 Salı 21:08 - Güncelleme:
Türk Büyükelçi Göktaş, BAE Ekonomi Bakanı ile görüştü: İlişkileri ileriye taşımakta kararlıyız
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Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi meselesi ele alındı.

Büyükelçi Göktaş, görüşme sonrası sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, BAE ile ilişkilerini her alanda daha ileriye taşımakta kararlıdır. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin giderek güçlenmesi de bunun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda 2023 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ikili ticaret hacminde önemli bir artış sağladığını vurgulayan Büyükelçi Göktaş, BAE'deki Türk yatırımlarında artış yaşandığını ve Türk şirketlerinin büyük projelere imza attığını belirtti.

BÜYÜK POTANSİYELLER BULUNUYOR

BAE Ekonomi Bakanı Merri de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek turizm, sivil havacılık ve geri dönüşüm gibi alanlarda işbirliği için büyük potansiyeller bulunduğuna dikkati çekti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınması için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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