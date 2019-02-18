Bakan Fahrettin Koca: 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyet olabilir
Sağlık Bakanı Koca, 'Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor.' dedi.
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak, "Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.
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