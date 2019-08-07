Türk dağcı Avrupa’nın zirvesine tırmandı

Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefi doğrultusunda, ekibiyle beraber Avrupa’nın en yüksek noktası olan 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı’nın zirvesine tırmandı. Dağın zirvesinde Türk bayrağını ve kendisine sponsor olarak destek veren Teknopark İstanbul’un bayrağını dalgalandıran Saral, Rusya sınırları içinde yer alan ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan Elbrus Dağı’na sağlıklı bir şekilde tırmanmayı başardıklarını anlattı. Saral “Hayalimiz için maliyet ve uçak ile ulaşım kolaylığı sebebiyle Elbrus Dağı’nı seçtik” dedi. Saral, dağa tırmanırken çok fazla zorlanmadıklarını vurgulayarak “Doğru ekipmanlara sahipseniz, doğru eğitimleri aldıysanız, vücut olarak zor şartlara dayanıklıysanız, iyi bir ekip ile beraberseniz, tırmanış tarihiniz doğru zamanda ise kondisyon ve mental olarak dağa hazırsanız Elbrus’a tırmanmak kolay denebilir” diye konuştu.

EKSİ 40’I GÖRDÜK

Saral şöyle devam etti: “Dağda -40 derecelere şahit olduk. Zirvede deniz seviyesindeki bir şehire göre yüzde 51 daha az oksijen bulunuyor. Bu sebeple ekstrem yüksek irtifaya sahip dağların zirvesine bir günde çıkamıyoruz. Bizler aklimatizasyon (irtifaya uyum) için kademeli irtifalara yükselip, inerek vücudumuzun o yükseklikte az oksijen ile yaşamaya adapte olmasını bekleriz. Bu adaptasyonunun sonunda ilerleriz. 15 kişilik ekip olarak Rusya’ya gittik, 14 kişi zirveye ulaştık. Bir arkadaşımız akciğer ödemine yakalandı ve ölümden döndü. Çünkü Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi yüzde 40 riski bulunan ölümcül bir dağ hastalığıdır ve çok tehlikelidir.”