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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: 21. yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 21. yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını ifade ederek, 'Bunun ayak seslerini işitiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun' açıklamasında bulundu.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: 21. yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda, Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Arnavutluk'un eski Ankara Büyükelçisi Genciz Muçaj'a fahri doktora unvanı verildi.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, EBYÜ'nün Türkiye'nin doğusunda bir dünya üniversitesi olduğunu söyledi.

EBYÜ'nün bölgesel ve küresel anlamda büyük hedefleri olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın büyükelçi 'Ben burada evimden uzakta kendimi evimde hissediyorum' dedi. Buna katılıyorum. Biz de Arnavutluk'a gittiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz çünkü 500 yıldan fazla beraber yaşadık, beraber üzüldük, beraber sevindik. Esasında sayın büyükelçi, Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya diye tanımladı ama bizim kültürel dünyamız, inanç dünyamız bununla da sınırlı değil, Balkanlar'dan, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar devam eden büyük bir coğrafyadır."

"KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ HALİNE GELDİ"

Genciz Muçaj'ın Türkiye'de 3 yıl görev yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Doğrusu birçok alanda Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için ciddi katkılarda bulundu. Ortak kültür değerlerimizin ortaya çıkmasına ve her iki ülke halkı arasındaki geçmişten, tarihten gelen kökleri geleceğe taşıyacak çok ciddi çalışmalara imza attı. Bugün ülkemizde yüz binleri aşan hatta milyonlara varan Arnavut kökenli kardeşlerimiz var. Hepimiz 1. sınıf vatandaş olarak yaşıyoruz. Belki Arnavutluk nüfusu kadar hatta daha da fazlası burada yaşıyor. Onların getirdiği gelenekler ve kültürel çeşitlilik bizim en büyük zenginliğimiz haline geldi." dedi.

Muçaj ise Türk devletlerinin, ortak geleceklerine dair vizyon ve kararlılık konusunda, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir birlik ve uyum sergilediğinden bahsetti.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Törenin ardından kent merkezinde 18 Mayıs'ta Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın nedeniyle zarar gören esnafı ziyaret eden Yıldırım, iş yeri sahipleri ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi'ni de ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünden daha da güçlü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye sadece sınırlarımız içinde değil, bölgemizde, dünyada da sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemiz hem kalkınma yolunda hem uluslararası saygınlık yolunda büyük mesafeler katetti. Bundan sonra da katetmeye devam edeceğiz. 21. yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini işitiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

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