İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4217
  • EURO
    49,183
  • ALTIN
    5663.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu
Güncel

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu kuruldu.

AA25 Kasım 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu
ABONE OL

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren "STK Dayanışma Forumu"nun ikinci gününde, üye ülkelerin STK Platformu'nun kurulmasına karar verildi.

Bakü'de dün başlayan forum, ikinci gününde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını sürdürdü. Etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Forum sonunda, TDT üyesi ülkelerin STK Platformu'nun oluşturulması yönünde karar alındı. Platformun ilk dönem başkanlığının Azerbaycan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Platformun daimi genel merkezinin Bakü'de bulunacağı bildirildi.

  • türk devletleri teşkilatı

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.