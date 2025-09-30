Türk Devletleri Teşkilatı'nın hamlesi iştahlarını kabarttı: Büyük önem taşıyor

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Rahman Gummetov, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Almaz Turgunbayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Sauranbayev, burada yaptığı konuşmada, TDT'nin bir kuruluştan öte aynı dili konuşan kardeşlerin bir arada olduğu aile teşkilatı olduğunu söyledi.

TDT üyesi ülkelerin ulaştırmadan sorumlu bakanlarını ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sauranbayev, Kazakistan'ın teşkilat üyesi ülkelerle bu alandaki işbirliğini önemsediğini belirtti.

Sauranbayev, özellikle TDT bünyesinde Orta Koridor'un önemli güzergahlarından Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun potansiyelini artırmak açısından çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı Mahkamov, TDT ülkeleri arasında tedarik zincirlerinin verimliliğini artırmak için dijital teknolojilerin uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Mahkamov, bu alanda TDT kapsamında daha önce kabul edilen eylem planlarının hayata geçirilmesiyle üye ülkeler arasında karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığının pekişmeye devam edeceğini kaydederek "Özbekistan'ın TDT ülkeleriyle taşımacılık alanındaki işbirliği dinamik bir gelişmeye sahip." diye konuştu.

Ulaştırmanın, ekonomilerin gelişiminde ve pazarların entegrasyonunda kilit rol üstlendiğine dikkati çeken Mahkamov, "Ülkelerimizin muazzam potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini belirtmek isterim. Özbekistan, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile işbirliği yapmaya ve Avrasya'nın bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Gummetov, TDT ülkeleri için stratejik öneme sahip olan Orta Koridor'un en umut verici koridorlardan biri olduğuna dikkati çekerek "Bu koridor, güvenilir ve kardeş devletler arasındaki işbirliğine dayalı yapısıyla özeldir." dedi.

Orta Koridor'un geçici bir alternatif değil Avrasya'nın birbirine bağlılığına kalıcı bir destek olduğuna ve ortakların sayısının giderek arttığına işaret eden Gummetov, "Azerbaycan toprakları içindeki koridorların verimliliğini artırmak amacıyla yeni altyapıların oluşturulması yönünde istikrarlı adımlar atılmaktadır. Bu nedenle, Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi yalnızca Güney Kafkasya için değil aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ve küresel bağlamda Asya ve Avrupa ülkeleri için de büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Turgunbayev, sınır engellerini ortadan kaldırmak için TDT ülkelerinde ulaşım sektörünün dijitalleştirilmesinin önemine işaret etti.

Turgunbayev, Kırgızistan'ın dijitalleştirmeyi devlet politikasının önceliği olarak belirlediğini dile getirerek "Farklı dijital yaklaşımların etkisiz olduğunu söylemek istiyorum. Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tek bir dijital platform olmasa bile dijital platformlarımızı birleştirecek bütünleşik bir bilgi sistemi oluşturmayı düşünmeliyiz." diye konuştu.

TDT 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısının Ortak Bildirisi'nin kabul edildiği toplantı, bakanların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.