  Türk devletleri toplanıyor! Kritik zirve için hazırlıklar tamamlandı
Türk devletleri toplanıyor! Kritik zirve için hazırlıklar tamamlandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, Türkistan'da 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Türk dünyasının manevi şehri ilan edilen Türkistan'ın önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı.

"Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla yarın gerçekleştirilecek zirvede, dijital dönüşümden yapay zeka işbirliğine kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Türk devletlerinin ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi, zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kadim tarih ile dijital geleceğin buluştuğu gayriresmi zirvenin, Türk devletleri arasındaki birlik ve işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki bin yıllık tarihiyle Türk dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Türkistan'daki zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılması bekleniyor.

