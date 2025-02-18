Türk devletlerinden heyecanlandıran açıklama: Çok daha güçlü bir çalışmaya şahit olacağız

İstanbul'da bir otelde yapılan Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Oktay, Türk dünyasında parlamenter diplomasi alanında da yapısal işbirliği ve kurumsallaşma çabası içerisinde olduklarını belirterek, bugünkü toplantıda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Toplantının somut sonuçlarına değinen Oktay, Türk dünyasında işbirliğine yönelik uluslararası anlaşmaların dışişleri komisyonlarından ve parlamentolardan öncelikli olarak geçirilmesi yönünde fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Oktay, öte yandan uluslararası örgüt ve toplantılarda işbirliğini ne şekilde artırabilecekleri konusunu ele aldıklarını, işbirliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesi hususunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Toplantıda Kafkasya'daki durumu, Kıbrıs meselesini, Ukrayna-Rusya savaşını, Suriye'deki son gelişmeleri ve Filistin'deki son durumu ele aldıklarını ifade eden Oktay, "Filistin'de 100 yılı aşkın süredir devam eden zulmün, işgalin ve şiddetin son bulmasını ve sorunun kalıcı şekilde çözümü yolunda varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanmasının önemini vurguladım." diye konuştu.

Oktay, toplantıda ayrıca başta yapay zeka olmak üzere çığır açan teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yönetişimine dair uluslararası platformlarda Türk dünyasının kültürel değerlerini koruyacak şekilde etkin rol oynanması için teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldıklarını anlattı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, "Bugünden itibaren Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları çatısı altında çok daha güçlü bir çalışmaya şahit olacağız, şahit olacaksınız." dedi.

Ortak alfabenin kabul edildiğini hatırlatan Oktay, "Ümit ediyoruz ki çok yakın bir gelecekte tercümanlara da ihtiyacımız olmadan kendi aramızda doğrudan iletişimi sağlayabilecek konuma da geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Bugünden itibaren uluslararası platformlarda hep birlikte Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları olarak uluslararası platformlarda gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir platforma dönüşelim arzusundayız ve bu çerçevede de kararlı bir şekilde çalışıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov da Türk devletlerinin gelişimi hakkında yeni fikirler ortaya koyduklarını belirterek, "Türk devletlerinin milli çıkarları birbiriyle örtüşmektedir." dedi.

Kazakistan Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Aigul Kuspan ise toplantıda parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek için fikirlerini paylaştıklarını aktararak, Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür etti.

Kırgızistan Meclisi Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Ulan Primov da toplantıda küresel gelişmelerin, parlamenter diplomasinin rolünü ve Türk dünyasının ortak çıkarlarını ele aldıklarını belirterek, yakın işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Kanadı Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ulugbek Sermatov ise, toplantıda Türk dünyası ülkelerinin sorunlarına çözümleri değerlendirdiklerine işaret ederek, parlamentolar arasında birliğin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Özbekistan Ali Meclis Senatosu Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler, Yabancı Yatırımlar ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili Odiljon Mamatkarimov da bu toplantıdan sonra parlamentolar arasındaki çalışmaların ve işbirliklerinin daha verimli ve güçlü olacağını kaydetti.

Türkmenistan Meclisi Uluslararası ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Maksat Kuliyev ise devlet başkanlarının çabalarıyla Türk dünyası ülkeleri arasında birçok alanda verimli işbirliklerinin yapıldığını vurguladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Yasemi Öztürk de Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendiren bu tür toplantıların artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ise TDT ülkeleri arasındaki samimi kardeşlik bağlarına dayanan yakın işbirliğinin, Türk dünyasını her geçen gün daha da güçlendirdiğini söyledi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da Türk coğrafyasını istikrar adası haline dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.

Toplantıda, bir sonraki toplantının Kırgızistan'da yapılmasına karar verildi.