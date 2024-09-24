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Güncel

Türk devletlerinden önemli adım! Yeni logo resmen onaylandı

Türk Haber Ajansları Birliği'ne (ATNA) üye 5 ülke haber ajansları arasında düzenlenen yarışmada Kırgızistan Milli Haber Ajansının (Kabar) sunduğu logosu birinci seçildi.

AA24 Eylül 2024 Salı 13:34 - Güncelleme:
Türk devletlerinden önemli adım! Yeni logo resmen onaylandı
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ATNA'dan yapılan açıklamada, üye 5 ülke haber ajansları arasında düzenlenen yarışmada, Kabar'ın sunduğu logo projesi birinci seçildi.

RESMİ LOGO BELİRLENDİ

Böylece, 6 Kasım 2023'te Türkiye'den Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kazakistan Qazcontent Medya Şirketi, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) ve Özbekistan Haber Ajansının (UzA) bir araya gelerek kurduğu ATNA'nın resmi logosu belirlendi.

İLK TOPLANTI ŞUŞA'DA YAPILMIŞTI

Türk haber ajansları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, hızlı bilgi alışverişinin sağlanması, dezenformasyonla ortak mücadele, eğitimler düzenlenmesi ve birliğin küresel bilgi alanına entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen ve dönem başkanlığını AA'nın üstlendiği ATNA'nın ilk yönetim kurulu toplantısı 21 Temmuz 2024'te Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirilmişti.

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