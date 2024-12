Türk Dil Kurumu ''2024 yılının kelimesi''ni belirleyecek

TDK, 2024 yılının kelimesini seçebilmek için kurumun internet sitesinden "2024 Yılının Kelimesi/Kavramı" başlığı altında oylama başlattı.

AÜ ile yürütülen proje kapsamında oylamaya açılan kelimeler arasından en çok oy alan kelime, "2024'ün kelimesi" olarak belirlenecek.

"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusunun sorulduğu oylamada, "Kalabalık yalnızlık", "Merhamet", "Yabancılaşma", "Algoritma", "Yozlaşma", "Yapay zeka" ve "Dijital yorgunluk" kelimelerinden birine oy verilecek.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cambridge ve Oxford gibi üniversitelerde her yıl böyle bir seçimin yapıldığını, bu yıl TDK'nin da ilk kez kelime oylaması gerçekleştirdiğini belirtti.

Öncelikle belirli kavramlar üzerinden halkın Türkçe ile ilgili farkındalık düzeyini artırmanın amaçlandığını belirten Mert, Cambridge ve Oxford üniversitelerinin bu tarz uygulamalarla, kavramlar üzerinden İngilizce merkezli yeni bir kültürel üretimi başlattığına dikkat çekti.

- "OYLAMAYA İLGİ YÜKSEK"

TDK'nin yapacağı oylamayla Türkçenin kültür içindeki yerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Mert, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemeyi de amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mert, şöyle devam etti:

"Türkçenin hak ettiği değerin altını çizmek, kelimeler üzerinde düşünülmesini sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle 2024 yılının kelimesini seçmeye karar verdik. Bizim için yaklaşık bir yıllık bir projeydi. Önce dille ilgili akademiyi, medyayı, ilgili kurum ve kuruluşları ve bunların temsilcilerini bir araya getirdik, onların görüşlerini aldık. Dünyadaki örnekleri inceledik ve sonunda oluşturduğumuz komisyon üyelerinden 2'şer kelime, kavram teklif etmelerini istedik ama her üye bu 2 kelimeyi bize teklif ederken yüzlerce kelime gözden geçirildi, başta TDK sözlüğünde yer alan 2024'te en fazla taranan 100 kelime olmak üzere."

Daha sonra her bir kelimenin gerekçeleriyle komisyonda değerlendirildiğini aktaran Mert, gizli oylamayla kelimelerin 5'e indirildiğini fakat 5'inci kelimenin yanında 2 kelimenin daha aynı oyu alarak 7 kelimenin halkın oylamasına sunulduğunu ifade etti.

Kelimelerin belirlenmesi aşamasında önemli kriterlerden birinin, Türkçe sözlüğünde yer almasına dikkat edildiği olduğunu aktaran Mert, diğer hususun da kelimenin geçiş sıklığından ziyade arkasında bir felsefenin, bir kavram alanının olması gerektiğine özen gösterildiğini söyledi.

Oylamaya ilginin yüksek olduğunu söyleyen Mert, "Pazar günü itibarıyla sona erecek oylamanın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak ve en fazla oy alan kelime, 2024 yılının kelimesi olacak." dedi.

Sadece Türkçeyi konuşmanın, Türkçeyi yaşatarak, geliştirmek için yeterli olmadığının altını çizen Mert, şunları kaydetti:

"Dili kullanırken her alanda kullanmamız gerekiyor. Bir alandan Türkçeyi çektiğimizde o alanı başka bir dil dolduruyor. Tabelalarda olduğu gibi veya o alanda dil geri kalıyor dolayısıyla, dilimizi her alanda, her konuda kullanmamız gerekiyor. Bizim de amacımız, globalleşmenin, aşağı yukarı bütün dilleri yoğun olarak etkilediği bir çağda, dil konusunda halkımızın farkındalık düzeyini artırmak."