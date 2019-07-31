Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5316
  • 6,1667
  • 254.002
  • 102285
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin erken şartlı tahliye duruşmasını Türkiye engelledi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni teröristin ABD'deki cezaevinden şartlı tahliye duruşmasının erkene alınması talebi Türkiye'nin girişimleri sonucu engellendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkonsolos Arıkan'ı şehit eden "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) adlı terör örgütü militanlarından Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi bir kez daha Türkiye'nin girişimleriyle sonuçsuz kaldı.     
 
Saldırıdan sonra yakalanan ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sasunyan, California'da bulunan San Quentin eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Sasunyan'ın California eyaletinin bu tür suçlara yönelik şartlı tahliye politikası çerçevesinde hapis cezasının 25'inci yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkanı bulunuyor.     
 
Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında Ermeni teröristin şartlı tahliye taleplerinin reddedilmesi sağlanmıştı. Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi, 14 Aralık 2016'da yapılan beşinci şartlı tahliye duruşmasında Türkiye'nin girişimlerine rağmen kabul edilmişti. Bunun üzerine, temyiz imkanı bulunan geçici şartlı tahliye kararının ardından Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda California Valisi Edmund G. Brown Jr, 12 Mayıs 2017'de Sasunyan’ın şartlı salıverilmesi kararını iptal etmişti.    Sasunyan'ın 29 Haziran 2018'de görülen altıncı şartlı tahliye duruşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Amerikalı mevkidaşlarına gönderdikleri mektuplar başta olmak üzere yapılan girişimlerin sonucunda Şartlı Tahliye Kurulu, Ermeni teröristin toplum için makul olmayan düzeyde tehlike oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye talebinin reddine karar vermişti.
 
Edinilen bilgiye göre, son olarak California Şartlı Tahliye Kurulu 30 Mayıs'ta Türk makamlarına mektup göndererek Sasunyan’ın normal koşullar altında Haziran 2021'de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki şartlı tahliye duruşmasının daha erken bir tarihe alınması için talepte bulunduğunu bildirdi. Kurul, yapacağı idari inceleme öncesinde teröristin talebine karşı Türkiye'nin görüşlerinin iletilmesini istedi.     
 

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

'Sözlerini yerine getirmezlerse üçüncü adımı atacağız'

'Sözlerini yerine getirmezlerse üçüncü adımı atacağız'

Dikkat! Bu saklama yöntemiyle kurban eti hemen bozuluyor

Dikkat! Bu saklama yöntemiyle kurban eti hemen bozuluyor

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!

Yardımcılarını CHP'li belediyelerde işe soktu!
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA