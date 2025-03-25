Türk dizileri, Türkiye'ye ilgiyi artıyor

Özel bir otomobil firmasınca düzenlenen etkinliğe katılmak için Nevşehir'e gelen Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de kurulan Türkiye Film Komisyonunun, Türkiye'yi dünyanın önde gelen film lokasyonlarından biri haline getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Son yıllarda Türk dizi ve filmlerin yurt dışındaki izleyicilerin ilgisini daha çok çekmeye başladığına işaret eden Yardımcı, ortaya çıkan talebin dizi ve film sektörünün ilgisini Türkiye'ye yöneltmesine neden olduğunu anlattı.

- "HOLLYWOOD, BOLLYWOOD VE BÜYÜK PLATFORMLARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTTI"

Türk dizilerinin ülkenin kültürü, tarihi ve yaşam tarzını dünyaya tanıtan güçlü bir unsur olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Senede ortalama 60 dizi ve film yapılıyor. Bunların Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlardan Güney Amerika'ya kadar ihracatı yapılıyor. Yaklaşık 170 ülkede Türk dizileri izleniyor. Sadece televizyon izleyicisi olarak baktığımızda 750 milyondan fazla izleyiciye ulaşıldığı istatistiklere yansıyor. Hollywood, Bollywood ve büyük platformların Türkiye'ye ilgisi arttı. Hem satın alım yapıyorlar hem de gelip Türkiye'de proje üretmeye başladılar. Günümüzde turizm farklı segmentlere ayrıldı. Kongre, kültür ve spor turizminden sonra şimdi de film turizmi ortaya çıktı. Las Vegas, Paris, Londra gibi yerleri dizi ve sinema filmlerinden tanıyoruz. Bu konuda en şanslı ülkelerin başında Fransa, İngiltere ve İtalya geliyor. Son yıllarda Türkiye'ye de artan ilgi var. Film turizmi, turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçasıdır. Gelecek yıllarda Türkiye'de çekilen filmlerin ve ihracatının yükseleceğini düşünüyorum."

- "TÜRKİYE, DOĞAL FİLM PLATOLARI AÇISINDAN ZENGİN"

Yardımcı, son dönemde ABD, Çin ve Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerin film şirketlerinden gelen taleplerin arttığını belirterek, Türkiye'nin adım adım ilerleyerek sinema sektöründe önemli bir konuma oturacağına inandığını vurguladı.

Sektörün ekonomiye doğrudan katkısının yanı sıra çekim yapılan yerlerin, dizileri izleyen turistler için cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Yardımcı, "Bir lokasyon seçerken önemli kriterler var. Lokasyon olarak Türkiye, doğal film platoları açısından zengin durumda. Son aylarda Paramount, Universal, Sony, Warner Bros gibi firmalar bizimle iletişime geçtiler. Hem film desteklerini hem KDV geri ödemelerini hem de lokasyonların izin alınabilirliğini soruyorlar. Ege'den Karadeniz'e, Güneydoğu Anadolu'dan Marmara'ya kadar zengin kültürel miras zenginliğimiz var. Bu paha biçilmez, eşsiz ve rakipsiz bir durum." diye konuştu.

Yardımcı, Kapadokya gibi milyonlarca yıllık tarihi dokuya sahip alanlarda film, dizi, şov programı, belgesel, tanıtım ve reklam filmlerinin çekilmesinde yerel yönetimlerin de gerekli destek ve kolaylığı sağlamasının, ekiplerin bir sonraki çalışmada Türkiye'deki lokasyonları tercih etmesine katkı sunabileceğini de sözlerine ekledi.