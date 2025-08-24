İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Türk donanması boğaza iniyor… İletişim Başkanı Duran'dan geçit törenine davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek donanma geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı geçit törenine vatandaşları davet etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 gemi ve 1 denizaltının, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında pazar günü saat 17.00'de İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçiş gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu gurur dolu anları birlikte yaşamaya tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda tarihi TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusu: Türk Bayrağını al, gel

TCG Anadolu Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025"e davet: Hazır mısınız, başlıyoruz

