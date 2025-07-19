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Türk donanmasından KKTC hazırlığı: Heybetini gösterecek

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı denizaltı ve savaş gemileri KKTC'ye demir atacak. Öte yandan Girne Limanı'ndaki ziyaretler halka açık olacak.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Türk donanmasından KKTC hazırlığı: Heybetini gösterecek
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 51'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC'ye gelecek.

Açıklamada denizaltı ve gemilerin 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demirleyerek halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

TCG Bandırma Karakol Gemisi'ne (F-502) ziyaretin Girne Antik Limanı'ndan deniz vasıtasıyla sağlanacağı duyuruldu.

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