Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Asırlardır nazlı hilalin özgürce dalgalanması için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bugün Türk donanmasının gurur günü. Ülkemizin tersanelerine güvenmekte haklıyız.

Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir.

ULAK Silahlı İnsansız Deniz Aracımız bir diğer kıvanç kaynağımızdır, dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAK geleceğin hareket sahasının öncülerindendir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: ULAK Silahlı İnsansız Deniz Aracımız bir diğer kıvanç kaynağımızdır, dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAK geleceğin hareket sahasının öncülerindendir pic.twitter.com/kiEmoK8WKI — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 20, 2025

Türkiye olarak savunma sanayi alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz.

Savunmada başarı ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilir, havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız, hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz.

"SAVUNMA İHRACATINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ ÜLKESİYİZ"

Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir. Türk tersaneleri bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine farklı ebatta 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç etti.

Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz.

Ana muhalefetin 'Balıklar rahatsız oluyor' diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop'ta KIZILELMA'mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin 'Balıklar rahatsız oluyor' diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop'ta KIZILELMA'mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi pic.twitter.com/5GGIs2ZBCG — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 20, 2025

"CESARETİMİZİ KIRMAK İÇİN UĞRAŞANLARA PRİM VERMEYİN"

Savunma sanayi başkanlığımız, ASFAT'ımız, askeri tersanelerimiz, sivil tersanelerimiz uyum içerisinde, işbirliği ve güçbirliği içerisinde çalışıyor, imal ve inşa ediyor, ürettikleri ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

Sizlerin şahsında sektördeki tüm kardeşlerimden şunu rica ediyorum, moralimizi bozmaya çalışanlara lütfen aldırmayın, cesaretimizi kırmak için uğraşanlara lütfen prim vermeyin.

Biz bugüne kadar ne yaptıysak unutmayın bunlara rağmen yaptık, %20 yerli sermayeyle başlatıp şuanda %80 yerli sermayeye biz ulaştık.

Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülke biziz, bununla birlikte biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz.

Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız.

TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülke biziz, bununla birlikte biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz pic.twitter.com/RpCNs28xKa — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 20, 2025

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz.

Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.

Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz.