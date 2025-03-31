Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde sınır hattı konusunda imzalanan "Hucend Beyannamesi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Türk Dünyası Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini bildiren Zorlu, şunları kaydetti:
"Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır."
31 Mart 2025 tarihinde Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde sınır hattı konusunda imzalanan tarihi Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) March 31, 2025
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan... pic.twitter.com/p8RvcdHoYz