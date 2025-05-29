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Türk dünyası KKTC'de buluştu

Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs” Forumu 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde KKTC'de düzenleniyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Türk dünyası KKTC'de buluştu
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Diplomasi Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu bugün başladı.

Kardeşlikten stratejik ortaklığa doğru derinleşen işbirliği alanlarının ortak medeniyet ve kültürümüzle beraber geleceğin tarihinin nasıl yazılacağının düşünmek üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla ve UID KKTC ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası foruma, Türk Devletleri Teşkilatı ailesine mensup ülkelerden gelen düşünce kuruluşları temsilcileri ve uzmanları katılıyor.

Forum, Türk dünyasının ortak değerlerini ve vizyonunu Doğu Akdeniz ekseninde yeniden tanımlamak ve güçlendirmek adına önemli bir platform sunuyor.

  • türk dünyası
  • kktc
  • diplomasi vakfı

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