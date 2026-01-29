İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4297
  • EURO
    51,9341
  • ALTIN
    7277.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk dünyası vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asra mührümüzü vuracağız
Güncel

Türk dünyası vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asra mührümüzü vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve değerli heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum

Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat arttırdık, yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum

Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın, gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız

Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştik, insanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum

Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz

Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılara karşı da ilkeli bir tutum sergilemiştir.

Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var, "Dilimiz bir, tilimiz bir" yani gönlümüz bir, dilimiz bir

Özbekistan, TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3093 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi

Özbekistan'ın yurtdışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.