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Türk dünyasında turizm zirvesi: KKTC ve Azerbaycan'la yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TDT Turizm Bakanları 10. Toplantısı kapsamında KKTC ve Azerbaycan ile ikili temaslarda bulundu. Bakan Ersoy, “Tek millet, iki devlet” vurgusuyla ortak projelere ve kültürel etkileşime yönelik yeni adımların sinyalini verdi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 00:00 - Güncelleme:
Türk dünyasında turizm zirvesi: KKTC ve Azerbaycan'la yeni dönem başlıyor
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ve Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Naghiyev'i ağırladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, Fikri Ataoğlu ile yaptığı verimli görüşmede, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini, ortak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ersoy, Naghiyev ile görüşmesinde de turizm alanındaki mevcut işbirliklerini geliştirmek, ortak tanıtım adımlarını güçlendirmek ve kültürel etkileşimi artırmak adına fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan, sadece gönülde değil, kültür ve turizmde de 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla yol almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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