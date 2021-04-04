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Türk dünyasının manevi başkentine Türkiye'den uçuşlar başlıyor!

Türk Hava Yollarının (THY) 3 Mayıs'tan itibaren Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan şehrine doğrudan uçuş başlatmayı planladığı bildirildi.

AA04 Nisan 2021 Pazar 12:43 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 12:43
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Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, THY'nin söz konusu uçuşlarının haftada üç kez İstanbul-Türkistan güzergahında yapılacağı belirtildi.

"3 Mayıs 2021'den itibaren Türk Hava Yolları şirketi, B-737 tipi uçaklarla Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dan İstanbul'a düzenli uçuşlar başlatmayı planlıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkistan'dan gelecekte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e de düzenli uçuşların yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Geçen yıl aralık ayında hizmete geçen Türkistan Uluslararası Havalimanı'ndan 21 Mart'ta Kazakistan'ın Fly Arystan şirketince Türkistan-İstanbul güzergahında uçuşların başlatıldığı duyurulmuştu.

Türkistan, Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nde 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilmişti.

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