Türk edebiyatı 72 ülkede okunacak!

Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği tarafından İstanbul’un bir telif ve çeviri marketi haline getirilmesi amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen İstanbul Fellowship programının dördüncüsü gerçekleştirildi. Bu yıl 72 ülkeden 191 yayımcıyı ağırlayan program bu yönüyle en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. Avrasya Kültür ve Gösteri Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen organizasyona dünyanın dört bir yanından gelen yayınevleri temsilcileri, ajanslar ve editörler 3 gün boyunca birebir görüşme fırsatı yakaladılar. Programa yurtiçinden ise 85 yayınevi ve ajans katıldı. 26-27-28 Şubat 2019 tarihlerini arasında 2782 ikili görüşme gerçekleştirildi, 1000’e yakın ön sözleşme imzalandı. Organizasyon bu yönüyle en çok kitap alışverişinin saplandığı yıl olarak en yüksek sayıya ulaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ YAYIMCILAR İSTANBUL’DA BULUŞTU

İstanbul Fellowship organizasyonunda bu yıl bir diğer farklılık ise yayımcılık sektörünün dünyaca ünlü isimlerini de konuk etmesiydi. Dünya yayımcılık sektörünün önemli isimleri arasında gösterilen Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser, Publishers Weekly editörü Ed Nawotka, Gürcistan Yayıncılar ve Kitapevleri Derneği Başkanı Gvantsa Jobava, Arap Yayıncılar Birliği Başkan vekili Mohamed Sibai ve Ulusal Endonezya Kitap Komitesi üyesi Thomas Atasana gibi konuklar İstanbul’da ağırlandı.

KAİSER: “BURASI YAYIMCILAR İÇİN BÜYÜK BİR ERİŞİM İMKANI”

Organizasyon ile ilgili konuşan Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser; “Türkiye’nin bu organizasyonla uluslararası yayımcıların buluşabileceği bir platform oluşturduğunu görüyorum ve bu İstanbul gibi uluslararası bilinirliği olan bir şehirde gerçekleştiriyor" dedi.

“Özellikle İstanbul harika bir şehir. Profesyonel olarak da şunu söyleyebilirim ki burada olmak büyük bir şans” diye sözlerini sürdürün Kaiser, “Burası yayımcılar için büyük bir erişim imkanı. Kimlerin senin yayınlarınla ilgilendiğini veya ilgilenebileceğini, kimlerle iş birliği yapabileceğini, kimlerin kitap fuarlarıyla ilgili olduğunu ve kimleri bu organizasyonlara davet edebileceğini görmek adına çok önemli." diye konuştu.

“LONDRA MI, İSTANBUL MU? DİYE SORSALAR…”

İstanbul Fellowship’e Japonya’dan katılan Uluslararası Yayın Direktörü Tomoyasu Sagawa ise; “Gelecek yıl bana şirketim Londra’ya mı ya da İstanbul’daki fuara mı gitmek istersin diye sorsa kesinlikle İstanbul’a gelirdim. Çünkü Londra’ya gittiğimde en fazla komşu ülkelerimle görüşebiliyorum. Burası ise uluslararası anlamda tam bir açılım sağlıyor” diye düşüncelerini ifade etti.

Organizasyonu düzenleyen Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği’nin başkanı Mustafa Doğru ise; “Bu yıl organizasyonun çok güzel bir etki oluşturduğunu İlk kez Türkiye'ye gelenlerin , Türk yazarlar ve Türkçe kitaplarla ilk kez tanıştıklarını” belirtirken “Kıtalar arasında buluşma noktası olarak İstanbul’u görüyoruz” diye düşüncelerini ifade etti.

Avrasya Kitap Festivali ile aynı günlere denk düşen İstanbul Fellowship programında fuar etkinliklerinin yanı sıra, seminerler, konferanslar gerçekleştirildi. 2019 yılının Türkiye-Rusya dostluk yılı olması sebebiyle ise küçük bir konser düzenlendi.

KITALAR BAĞLAYAN ŞEHİR İSTANBUL YAYIMCILARI DA BAĞLIYOR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen program her geçen yıl hedeflerini yükseltiyor. Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların İstanbul'da buluşturan program Londra, Frankfurt, Bologna gibi dünyanın sayılı organizasyonları arasında girmeye aday. Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı, uluslararası alanda kendine yer bulması adına yayımcılık açısından kapı aralayan programın gelecek yıllarda dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olması hedefleniyor.