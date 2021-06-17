DHA 17 Haziran 2021 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:53

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

ABD'NİN 'SAVAŞ CANAVARI': B-52 AĞIR BOMBARDIMAN UÇAĞI

*B-52 stratejik nükleer bombardıman uçağı, 1951'de Boeing şirketi tarafından geliştirildi ve ilk uçuşunu 15 Nisan 1952'de yaptı.

*B-52 maksimum kapasitede kanatlarda ve gövde içerisinde toplam 45 adet bomba taşıyabiliyor. 56 metre kanat açıklığına sahip dev uçağın yüksekliği 12 metre. 180 tona kadar yakıt alabilen B-52, yaklaşık 1000 km maksimum hız yapabiliyor ve 15.000 km menzile sahip.

*ABD, Afganistan işgalinin başladığı 2001 yılında Taliban ve El Kaide'ye ait mevzilerin hedef alınmasında ve Tora Bora operasyonlarında B-52 ağır bombardıman uçaklarını aktif bir şekilde kullandı.

*Son olarak ABD, dahil olduğu çatışma bölgelerine yönelik askeri operasyonlarda kullanmak üzere 2016 yılında Katar'a B-52 bombardıman uçakları konuşlandırdı. O günden bu yana Afganistan ve Irak'ta bazı operasyonlarda B-52'lerin kullanıldığı görüldü.