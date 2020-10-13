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Türk fırkateyni Kaş Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor

Oruç Reis'in yapacağı sismik araştırmalar için NAVTEX ilan edilmesinin ardından ağustos ayında Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynlerden biri, bekleyişini sürdürüyor.

DHA13 Ekim 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:19
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10 Ağustos sonrası Yunanistan'la yaşanan gergin sürecin ardından Kaş ve çevresine savaş gemileri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Atak helikopterleri devriye görevi yaptı. Bu sırada bir savaş gemisi de Kaş'ın karşısındaki Liman Ağzı Koyu'nda sürekli bekledi. Bazı savaş gemileri bölgeden ayrılırken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn, Kaş Setur Marina'da demir atarak bekliyor. Fırkateynin uzun süredir demirli halde marinada beklediği belirtilirken, zaman zaman erzak ikmali de yapılıyor.

MEİS’TE SESSİZLİK HAKİM

Kaş'ın tam karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'nda ise sessizlik hakim. İki ülke arasında yaşanan gerginlik günlerinde Meis Adası'na gelen Yunan savaş gemisinin adadan ayrıldığı öğrenildi. Aynı günlerde ada çevresinde dolaşan devriye botları da artık görülmüyor.

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