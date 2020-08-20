Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor: Askeri helikopterler de alçak uçuş yaptı

DHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:18

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.