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Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor: Askeri helikopterler de alçak uçuş yaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Ayrıca Bugün bölgede 3 askeri helikopterin alçak uçuş yaptığı ifade edildi.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:18
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Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.

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