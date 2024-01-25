Türk firmaları, Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan yaklaşık 1080 projeyi hayata geçirdi

Demirok, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi olarak göreve başlamasının ardından Türkmenistanlı gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin "ata vatan" gördüğü Türkmenistan'da büyükelçi olarak görev yapmaktan büyük şeref duyduğunu dile getiren Demirok, iki ülke ilişkilerinin daha da ilerletilmesi için çalışacağını söyledi.

Demirok, iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlere, imzalanan anlaşmalara ve iş insanlarının katılımıyla hayata geçirilen etkinliklere değindi.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, ilişkilerde yakalanan ivmenin ticari ve ekonomik işbirliğinin seyrine de yansıdığını belirten Demirok, "Türkiye, Türkmenistan'ın en büyük ticari ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin Türkmenistan'la mevcut ticaret hacmi son 4 yılda 3 kat artarak 2022'de 2,1 milyar dolara ulaştı. İşbirliği potansiyelimiz çok daha büyük. Ticari ilişkilerimizdeki mevcut pozitif seyirle bu hacmin yakın gelecekte daha da artacağını ve ortak hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

- "TİCARETİN YANINDA YATIRIM, ULAŞTIRMA VE ENERJİ DE İLİŞKİLERİMİZDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARDIR"

Demirok, Türkmenistan'da düzenlenen fuarlara Türk iş insanlarının yoğun katılım sağladığını, bu ülkede Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ticaretin yanında yatırım, ulaştırma ve enerji de Türkmenistan'la ilişkilerimizde öne çıkan başlıklardır. Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan dönüşümde Türk müteahhitlik firmaları önemli katkılar sağlamıştır. Türk firmaları, bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan yaklaşık 1080 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Bu veriler, şüphesiz Türkmenistan'ın Türk firmalarına duyduğu güvenin yansımasıdır."

Türk firmalarının Türkmenistan'da elektrik santralleri, elektrik iletim ve dağıtım hatları, otoyol, konut, ticaret merkezi, üniversite, okul, kamu binaları, otel, fabrika, kanal, müze, park, hastane ve liman inşaatı gibi birçok önemli altyapı projesine imza attığını anlatan Demirok, Türk şirketlerinin hem işlerini yüksek kalitede yaptığını hem de tecrübelerini Türkmen firmalarıyla paylaştığını ifade etti.

Demirok, Türk ürünlerinin Orta Asya pazarlarına ulaştırılmasında Türkmenistan'ın önemli güzergah olduğunun, Avrupa yönlü taşımacılıkta da Türkiye'nin Türkmenistan için önemli konumda bulunduğunun altını çizerek "Bu nedenle, özellikle son dönemde önemi artan 'Orta Koridor'un daha etkin hale getirilmesi için ikili ve Azerbaycan'ın da katılımıyla üçlü planda çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda, çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemini vurgulayan Demirok, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye, doğal gazda bir hub olma yönünde önemli adımlar atmaktadır. Esasen Türkiye'nin bu gayretleri özelde yakın coğrafyamızda, genelde ise Avrupa'da istikrarın korunmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye, halihazırda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'yla (TANAP) Hazar gazını Avrupa'ya taşımaktadır. Türkmenistan, mevcut ve inşa edilmekte olan enerji çevrim santralleriyle birlikte yalnızca doğal gaz konusunda değil elektrik ihracatında da önemli konumdadır.



Türkmen doğal gazı ve elektriğinin Batı pazarlarına taşınmasına yönelik çalışmaların yakın zamanda başlamasını ümit ediyoruz."