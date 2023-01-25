Türk firmalarından Sudan adımı

KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı projesi kapsamında 40. Hartum Uluslararası Fuarı dolayısıyla Sudan'a gelen Türk yatırımcılar, özellikle tarımsal projelerdeki işbirliği ve ortaklığı hızlandırmanın yanı sıra mevcut işbirliklerini geliştirmek amacıyla temaslarda bulundu.

Bu kapsamda, Sanayi Bakanlığına bağlı KOSGEB finansmanıyla Sudan'a gelen 18 Türk firması, tohum, traktör ve tarım aletleri konularında iş ve ortaklık imkanlarını araştırdı.

Heyetler, tarımsal potansiyelin yüksek olduğu El Cezire eyaletindeki tarımsal faaliyetlerin yapıldığı işletmeler ve alanlarda incelemelerde bulundu.

- "HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNİ SUDANLI KARDEŞLERİMİZE AKTARMAK"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon KOBİ'ye destek veren, KOBİ'lerin hamisi konumundaki KOSGEB'in desteklerinden birinin de ülkede faaliyet gösteren işletmeleri yurt dışı iş gezisi kapsamında çeşitli ülkelere götürerek eşleştirme faaliyeti yoluyla ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, Trakya bölgesinden tarım sektöründe ve tarıma bağlı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle hafta başında Sudan'a geldiklerini belirten Erdoğan, "Sudan'da eşleştirme faaliyeti içerisine girdiler. (Sudan merkezli mühendislik sanayi şirketi) GIAD ile yakın bir çalışma içerisindeler. Silo üretimi noktasında Türk işletmelerle GIAD arasında önemli bir işbirliği var. Bunun yanı sıra El Cezire Çiftçi Birliği Projesi nezdindeki arazi içerisinde birtakım tohumlama işlemleri var. Buna ilişkin işletmelerimiz bugün orayı ziyaret ettiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hedefimiz, Türkiye'deki kamu kurumlarının ve işletmelerin çeşitli noktalardaki bilgi birikim ve tecrübesini Sudanlı kardeşlerimize aktarmak." dedi.

- TÜRKİYE SUDAN ORTAKLIĞINDA MİLLİ TRAKTÖR FABRİKASI KURULACAK

TrakyaKa Genel Sekreteri Mahmut Şahin de "2021 ve 2022 yıllarında Sudan'a yaptığımız ziyaretlerde burada Trakyalı firmalarımızın tohum üretimi, traktör üretimi ve tarım makineleri aletleri üretimiyle ilgili El Cezire bölgesine bir şirket kurulumu için gelmiştik ve elhamdülillah o şirketin kurulumunu tamamladık." diye konuştu.

Şahin, El Cezire bölgesinde ayçiçeği ve tohumunun üretimiyle ilgili anlaşmalar yaptıklarını ve aynı bölgede Türkiye-Sudan ortaklığında traktör fabrikası üretimi için daha önce vardıkları anlaşma üzerine üretim tesisi için gerekli yerleri aldıklarını belirterek, haziranda üretime geçmeyi planladıklarını aktardı.

Tarım aletleri ve makineleri ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"El Cezire bölgesi ile beraber işbirliği içerisinde oradaki çiftçilerimizin makina modernizasyonu konusunda, sulama konularında ve diğer konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu gelişimizde KOSGEB finansmanıyla 18 firmamız olarak tohum, traktör, tarım aletleri ve diğer konularda Sudan'daki iş imkanlarını, ortaklık imkanlarını araştırmaya geldik hem de projemizin gelişmesini izlemeye gelmiş olduk. Türkiye-Sudan ortaklığındaki proje ile yerli ve milli bir Sudanlı traktör fabrikası kurulumu gerçekleştirilmiş olacak ve Sudanlı çiftçilere satmış olacağız."

Trakya Kalkınma Ajansının ortağı olan ve Sudan'da 120 binin üzerinde çiftçinin üye olduğu ülkenin en gelişmiş tarımsal hamlesi kabul edilen El Cezire Çiftçi Birliği Projesi ile yaklaşık 9 milyon dönüm arazide sulama ve tarımsal faaliyet yürütülüyor.

- SUDAN-TÜRKİYE TARIM VE HAYVANCILIKTA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sudan Kabine Bakanı Osman Hüseyin Osman, 20 Ocak'ta Ankara'da Türkiye ile Sudan arasında tarım ve hayvancılıkta işbirliğini hedefleyen mutabakat zaptına imza atmıştı.

Mutabakat kapsamında, tarım üretimi, hayvancılık ürünleri ve işleme endüstrisinin geliştirilmesi alanlarında işbirliği ve ortak çıkarları gerçekleştirecek şekilde iki ülke arasındaki ticaretin üst seviyelere çıkartılması hedefleniyor.

Buna göre, Türkiye, Alhawad Projesi için üç sulama kaynağı olan Nil Nehri, yer altı suları, vadi suları için sulama altyapıları konusunda bütüncül bir teknik araştırma yapacak. Araştırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığınca koordineli şekilde sürdürülecek.

Ayrıca Alhawad Projesi kapsamında, iki ülkenin ortaklığında, tohum ıslahı, doğal meraların geliştirilmesi ve hayvansal üretimin yapılmasını kapsayan pilot bir çiftlik kurulacak ve bu proje içinde yer alan hayvancılık ve tarım yapan çiftçilere destek verilecek.

Enerji alanında ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) Sudan'da yürüttüğü çalışmalar farklı sahalarla genişletilecek ve bu alanda işbirliği güçlendirilecek.