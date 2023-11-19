Türk futbol camiası soykırıma karşı omuz omuza

Futbol taraftar grupları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etti. İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taraftarlar sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları dillerinde dualarla Filistin'de sivillere "destek" mesajı verdi. Aynı zamanda İsrail Konsolosluğu önünde ortak bir basın bildirisi de yayınladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde artarak sürerken tüm dünyada bu insanlık suçuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kez de spor camiasının önde gelen taraftar grupları Filistin'e destek için İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

SOYKIRIMA KARŞI OMUZ OMUZA!

Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına, Beşiktaş'ından Trabzon'una renk, takım ayırt etmeksizin yüzlerce sporsever 18 Kasım'da "soykırıma karşı omuz omuza" dedi ve İsrail konsolosluğunun önünde toplandı. Dünyanın birçok yerinde İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken taraftar grupları da bu zulme sessiz kalmadı.

ELLERİNDE FİLİSTİN BAYRAKLARI DİLLERİNDE TEKBİR

Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yapmış ve gruplarını İsrail konsolosluğuna çağırmıştı. İsrail'i protesto etmek isteyen vatandaşlar akşam saatleriyle beraber konsolosluk binasının önünde toplandı. Yüzlerce taraftarın katılım sağladığı protesto saatler 20.00'ı gösterdiğinde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları, dillerinde tekbirle İsrail'i lanetledi.

KATİL İSRAİL!

Zorlu hava şartlarına rağmen orada tepkilerini göstermek için toplanan onlarca taraftar yağmur çamur dinlemeden Filistin'e destek mesajı gönderdi. Protestoda taraftarların "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Netanyahu hesap verecek" sloganları attığı görüldü. Gazze'deki zulme dikkat çeken taraftarlar, konsolosluk önünde İsrail'i sağanak yağmur ve soğuk hava altında protesto etti. Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda polis ekibi de hazır bulundu.

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin'i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, "Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz." şeklinde son buldu.

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi.

Konuşmanın ardından Filistin'de hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.