Star.com.tr 24 Temmuz 2020 Cuma 12:11 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:11

Yunan sitesi Ethnos'a konuşan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Nikolaos Paounis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'e değinen Yunan araştırmacı Paounis, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunmasını sağlayan tüm hamleleri metodik olarak planladığını ve uyguladığını söyledi.

"NAVTEX TÜRKİYE-LİBYA PAKTININ BİR PARÇASI"

NAVTEX sonrası Doğu Akdeniz'de yaşanan hareketliliğin Türkiye-Libya anlaşmasının bir uygulaması olduğunu belirten Paounis, "Türk NAVTEX'i hiçbir şekilde Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal etmiyor." dedi.

"YUNAN UÇAKLARI BÖLGEYE UZAK"

Bölgeye en yakın askeri üssün Girit'te bulunduğuna dikkat çeken Paounis, Yunan savaş uçaklarının olası bir durumda olaya müdahale yeteneğinin zayıf olacağını belirtti.

"TÜRK FÜZELERİ UZUN MENZİLE SAHİP"

Türkiye'nin sınırdaki Bora ve Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin 280 km menzile sahip olduğunu dile getiren Paounis, "Yunanistan 20 yıldır Amerikan ve Fransız kökenli ATACM'S ve MM-40 EXOCET sistemlerini kullanıyor. Yunan sistemleri tabii ki daha kısa menzile (150 km ve 70 km) sahip. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı.