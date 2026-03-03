İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,988
  • EURO
    51,0799
  • ALTIN
    7325.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! RTÜK: Süreç titizlikle takip ediliyor
Güncel

Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! RTÜK: Süreç titizlikle takip ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 'Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir.' ifadesini kullandı.

AA3 Mart 2026 Salı 15:11 - Güncelleme:
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! RTÜK: Süreç titizlikle takip ediliyor
ABONE OL

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendiklerini ifade eden Daniş, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir."

  • RTÜK Başkanı
  • Serbest Bırakılma
  • Basın Mensupları

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.