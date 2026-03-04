Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e sert tepki: AK Parti Sözcüsü Çelik: Süreci yakından takip ediyoruz

Gazeteci Adem Metan ile Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınmasına AK Partili isimlerden sert tepkiler geldi.

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Metan "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir. Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya, dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz."