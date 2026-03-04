İSTANBUL 13°C / 3°C
Güncel

Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e sert tepki: AK Parti Sözcüsü Çelik: Süreci yakından takip ediyoruz

Geçtiğimiz günlerde 2 Türk gazeteciyi görevi başında gözaltına alan işgalci İsrail, 2 Türk gazeteciyi daha alıkoymasına AK Partili isimler sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu hukuksuzluğa tepki göstererek 'Süreci yakından takip ediyoruz' dedi.

4 Mart 2026 Çarşamba 19:41
Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e sert tepki: AK Parti Sözcüsü Çelik: Süreci yakından takip ediyoruz
Gazeteci Adem Metan ile Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınmasına AK Partili isimlerden sert tepkiler geldi.

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Metan "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALA

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir. Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FARUK ACAR

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya, dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz."

