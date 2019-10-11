Türk gazetecilerin koordinatlarını teröristlere verdiler! Hain plan böyle deşifre oldu Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde sınır hattında yayın yapan Türk gazeteciler, terör örgütü YPG/PKK’nın keskin nişancılarına hedef olmuştu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabında terör örgütünün alçak planını deşifre etti.