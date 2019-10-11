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Türk gazetecilerin koordinatlarını teröristlere verdiler! Hain plan böyle deşifre oldu

Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde sınır hattında yayın yapan Türk gazeteciler, terör örgütü YPG/PKK’nın keskin nişancılarına hedef olmuştu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabında terör örgütünün alçak planını deşifre etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda dün bölgede canlı yayın yapan Türk gazetecilere terör örgütü YPG/PKK tarafından keskin nişancılar tarafından ateş açılmıştı.  
Türk gazetecilerin canlı yayını takip eden teröristler, Twitter hesaplarında alçak saldırının planını yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında gerçekleşen olayda Türk gazetecilerden kimse yaralanmazken, yayına hemen ara verildi.
 
İşte alçak saldırıyı planlayan paylaşımlar!
 
“SDG bunların koordinatlarını tespit edip bomba yağdırın”
 
 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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