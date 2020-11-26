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Türk gemileri Beyaz Liste'de! İzinsiz şekilde aranması mümkün değil

Akdeniz'deki korsan baskın sonrası gözler Türkiye'nin deniz taşımacılığındaki rolüne çevrildi. Türkiye 2008 yılından bu yana deniz taşımacılığında en güvenilir ülkelerin yer aldığı ‘Beyaz Liste'de bulunuyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 08:56 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:56
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Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı Roselina-A gemisinin Akdeniz'de korsanvari bir şekilde aranması dikkatleri Türkiye'nin deniz taşımacılığındaki rolüne çevirdi.

Türkiye 2008 yılından bu yana deniz taşımacılığında en güvenilir ülkelerin yer aldığı ‘Beyaz Liste’de.

63 ANLAŞMA İMZALANDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Daha önce Türkiye’nin uluslararası sulardaki her 4 gemisinden birisi denetime tabi tutulurken, şimdi ise 100 gemiden biri denetlemeye girmeye başladı. Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarının kurucu ve etkin bir üyesi olan Türkiye, bulunduğu coğrafyada diğer ülke limanları ile 11 adet kardeş liman anlaşması imzaladığı gibi 63 denizcilik anlaşmasına imza koydu. Bu kapsamda denizcilikte en güvenli ülkeler arasında başı çeken Türkiye’nin yer aldığı Beyaz Liste dolayısıyla da gemilerinin izinsiz şekilde aranması mümkün değil. 

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