Türk hac kafilesinin en yaşlısı 98 yaşında en genci ise 3 aylık

Başkanlığın Mekke'de koordinasyon merkezi olarak kullandığı otelde, Erbaş, 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ile Ahmet-Emine Aydınlı Demir çifti ve 3 aylık bebekleri Baybars ile buluştu.

2024 yılının en küçük ve en büyük hacı adaylarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, bu buluşmaları her hac dönemi yaptıklarını hatırlattı.

Allah'tan Ayşe Kızıldağ'ın hacının mebrur olması duasında bulunan Erbaş, 3 aylık Baybars'ın da kutsal mekanların havasını teneffüs etme şansı bulduğunu aktardı. Baybars'ın hayırlı bir hayat geçirmesi temennisinde bulunan Erbaş, "Bütün hacılarımızın en güzel şekilde hac vazifelerini yapıp yuvalarına dönmelerini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

11 çocuğu olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ'ın 14 sene bekledikten sonra bu yıl kurada çıktığını, oğlu ve gelini ile kutsal topraklara geldiğini ifade eden Erbaş, Kızıldağ'a, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerinden memnun musun?" diye sordu. "Çok memnunum." yanıtını alan Erbaş, "Hepimiz hacı adaylarımızın hizmetindeyiz." karşılığını verdi.

Baybars bebeğin babası Ahmet Demir ise hac hizmetinin çok büyük bir organizasyon gerektirdiğini burada gördüklerini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın sürekli işleyen bir sistemi var. Emeği geçen tüm görevlilere canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Yaşanan buluşmadan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Demir, "İlk çocuğumuz doğduğu zaman yazılmıştık. 12 senenin ardından Baybars'ın doğumunun ardından hac bize nasip oldu." diye konuştu.

Ziyaret anısına 3 aylık Baybars bebeğe altın takan Erbaş, Kızıldağ'a da seccade hediye etti.