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Türk hacı adayı kalp krizini, doktorların müdahalesiyle atlattı

Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 73 yaşındaki Türk hacı adayı geçirdiği kalp krizini doktorların müdahalesiyle atlattı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Türk hacı adayı kalp krizini, doktorların müdahalesiyle atlattı
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Mekke Sağlık Grubu'ndan bir sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutunan kadın hacı adayı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler gösterdi.

Müdahalenin ardından damar tıkanması ve mitral kalp kapakçığı işlevsizliği teşhisi konulan hacı adayı En-Nur Hastanesi'nden, Mekke'deki Kral Abdullah Sağlık Tesisi'ne bağlı Kalp Merkezi'ne nakledildi.

Nakledildiği sağlık merkezinde Türk hacı adayı teşhis edilen rahatsızlıklarından dolayı tedavi edildi.

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