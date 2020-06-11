DHA 11 Haziran 2020 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:02

RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, Yunanistan İçişleri Bakanlığı ve e-devlet resmi internet sitelerini hack'lediğini duyurdu.

RootAyyıldız, internet sayfasından, yaptığı duyuruyla, siber saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı; grup, saldırıların Atina’nın Türkiye’ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini de belirtti.

Hacker grubu sayfasından yaptığı açıklamada,şu açıklamayı paylaştı: “Selamün Aleyküm, Yunanistan’a ait einventory.e-gif.gov.gr adresini ‘dump’ ettim. Bu verileri paylaşıyorum. Detaylı bakan olursa Yunanistan’a ait birçok bakanlık görevlisinin bilgilerini bulabilirler. Türkiye'ye laf uzatırken, bir daha düşünün”