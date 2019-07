Türk halkı istiklaline ve istikbaline sahip çıktı

15 Temmuz, Türkiye’nin gözü dönmüş bir ihanet şebekesinin topyekün saldırısına uğradığı gündür. O gece, FETÖ tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın, millet iradesinin tecelligahı olan Meclisimizin, seçilmiş hükümetimizin, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet teşkilatı gibi temel devlet kurumlarımızın ve milletimizin varlığına kastedilmiş, Türkiye teslim alınmak istenmiştir. O karanlık plan büyük milletimizin iradesiyle parçalanmış, Türkiye’nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlarımız, ağır silahlara, hava saldırılarına, tank ve zırhlı araçlara göğsünü siper ederek yiğitçe ülkesini savunmuş, canını vermiş ama hain terör örgütüne geçit vermemiştir. Bu destansı demokrasi ve özgürlük için direnişin simgesi aziz şehitlerimizin temiz hatırası devletine, bayrağına, meşru liderine ve hükümetine sahip çıkan milletimiz için istiklal ruhunun yeniden şahlanışı olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

GENÇLER EN İYİSİNE LAYIK

O gece yaşanan ibretlik tablonun bize bir kere daha hatırlattığı gerçek şudur: Bu ülkenin en kıymetli varlığı gençliğimizdir. Karanlık odakların kirli emeli gençliğimizin maneviyatını kırmak ruhunda yara açmaktır.. Türkiye’yi hak ettiği yüksek medeniyet seviyesine taşımak için bütün varlığımızla gençlerimizin yanındayız.. Şehit kanlarıyla vatan kıldığımız bu cennet yurdumuzun tek bir gencini kaybetmeyi kabul edemeyiz. Türkiye’nin bütün evlatları Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline sahip çıkacaktır... Dünyanın karanlık bölgelerinde ülkemizin çocuklarını zehirlemek üzere tezgahlanan FETÖ ve benzeri kirli yapılanmalar karşısında mücadele kararlılığımızı ifade ederken; bu yolda en büyük direnç kaynağımız istiklaline aşık olan gençliğimizdir. Canı gönülden inanıyoruz ki; 15 Temmuz’da bu milletin istiklal sancağını yere düşürmeyen yiğit gençlerimiz, tıpkı kahraman ecdadımızın yaptığı gibi bir ve bütün olarak hem geleceğe yürüyecekler hem de evrensel ve ebedi değerler için her insanın gönlünü kazanmaya çalışacaklar... Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizin yarınları olan genç kardeşlerimizle el ele, mutlulukları ve huzurları için onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamakta kararlıyız. Gençliğin Bakanlığı olarak; gençlerin hayallerini gerçekleştirmesini, projelerini, fikirlerini hayata geçirmesini sağlayacak her türlü imkan ve fırsatı onlara sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz; çıktığımız bu kutlu yolda hayati bir önem taşıyor. Gençlerimizin kaynaşmasını mümkün kılan bu merkezler; bu ülkenin sahibi çocuk ve gençlerin gelecek hedeflerine birlikte yürüme konusunda yol gösterici olmaktadır. Yine bu merkezlerde yürütülen katılımcı ve yenilikçi eğitim çalışmaları sayesinde gençlerimiz kadim değerlerimizle günümüzün imkanlarını buluşturuyorlar..

BAHTIMIZ AÇIK OLSUN

Gayemiz; Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa edecek olan gençliğimizi, yarınlara en doğru, en kararlı ve en donanımlı şekilde hazırlamaktır. Her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmayı, sadece yollarını değil ufuklarını açacak projelerle gelişimlerine destek olmayı ve her türlü sportif imkanla sağlıklı yaşamalarını temin etmeyi en temel görevlerimiz sayıyoruz.

Bu vesileyle 15 Temmuz kendilerine çok şey borçlu olduğumuz şehitlerimizi istiklal mücadelesi şehitlerimizle birlikte bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyor; bu ülkenin kalbi istiklal heyecanıyla çarpan her insanına, milletimizin her bir ferdine her gencimize, her vatandaşımıza bütün kalbimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın, milletimizin, ülkemizin bahtı yolu daima açık olsun. Dünyanın vicdanı olan, merhamet ve adaletin sembolü olan ülkemizi Allah daima esirgesin ve saklasın...