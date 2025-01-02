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Türk Hava Kurumu: 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçağı var

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından yapılan açıklamada, 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçaklarının bulunduğu ifade edilerek, 'THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir' denildi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Türk Hava Kurumu: 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçağı var
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THK Kayyum Heyeti Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin mirası ve Atatürk'ün emaneti THK'nin, 16 Şubat'ta 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığı anımsatıldı.

Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkenin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK'nin, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığı vurgulandı.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamada, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmaların da gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"THK'nin 8 yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan 3'ü aktif kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."

  • uçak filosu
  • kurumsal gelişim

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