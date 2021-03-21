Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/21/2634-210320211616337997d66e7cd1.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/21/2633-210320211616337996541608a1.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/03/21/2635-2103202116163379973dca8b18.jpg'/>