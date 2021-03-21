Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

AA 21 Mart 2021 Pazar 17:48 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 18:07

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.