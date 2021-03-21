İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek
Güncel

Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

AA21 Mart 2021 Pazar 17:48 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 18:07
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.