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Türk Hava Yolları'dan engelliler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması

Türk Hava Yolları, (THY) engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerinin seyahat deneyimlerini iyileştirmek için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' projesini hayata geçirdi.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Farklılıklar Değer Katar" programı kapsamında uygulanan ayçiçeği yaka kartları otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engelleri olan misafirlere sunuluyor.

Uygulamanın hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekipleri için farkındalık oluşturması amaçlanırken, böylece özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek misafirlere daha fazla zaman ayrılmasına imkan sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak sundukları ayrıcalıklı seyahat deneyimini geliştirirken misafirlerin beklenti ve ihtiyaçlarına odaklandıklarını, bu yönde projeler ürettiklerini dile getirdi.

Farklı kültür ve coğrafyalardan her gün yüzbinlerce misafiri böylece yüksek memnuniyet oranıyla gökyüzünde ağırladıklarını belirten Ekşi, "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uçtuğu her noktanın keşfedilmeyi bekleyen değerleri olduğuna inanan havayolu olarak, bulutların önündeki engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projede THY'nin birlikte çalıştığı Hidden Disabilities firmasının CEO'su Paul White, "THY'nin Görünmeyen Engeller Ayçiçeği global ağına katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimimizi 17 bin personeline sunma başarısına imza atan THY, havacılığı erişilebilir kılma kararlılığını yüksek düzeyde gösteriyor. Görünmez engellere sahip yolcular, THY ailesinin nezaketi, anlayışı ve ihtimamı ile karşılanıyor ve dünyanın 129 ülkesine güvenle seyahat edebiliyor."

Dünyada görünmeyen engellerin sembolü olan ayçiçeği yaka kartları, İstanbul Havalimanı İç ve Dış hatlarda bulunan Özel Hizmet kontuarlarından ücretsiz temin edilebiliyor.

  • Ayçiçeği Yaka Kartı
  • THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

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