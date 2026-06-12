İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2026 Cuma / 27 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2722
  • EURO
    53,5441
  • ALTIN
    6233.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk havacılık tarihinde ilk! HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan tarihi gösteri
Güncel

Türk havacılık tarihinde ilk! HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan tarihi gösteri

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte icra edilen özel gösteri uçuşunda tarihi bir formasyonda yer aldı.

AA12 Haziran 2026 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Türk havacılık tarihinde ilk! HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan tarihi gösteri
ABONE OL

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na katılarak toplam 10 uçaktan oluşan etkileyici bir formasyon meydana getirdi. Gösteri kapsamında icra edilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık koluna ilk kez iki HÜRJET'in eşlik etmesiyle gerçekleştirilen 10'lu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Gösteri uçuşunun ardından hava araçları, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.

Bu uçuş, Türkiye'nin havacılık alanında ulaştığı mühendislik kabiliyetini, yerli ve milli platformların operasyonel olgunluğunu ve Türk Hava Kuvvetlerinin disiplinli uçuş kültürünü ortaya koydu.

  • hürjet
  • kol uçuşu
  • türk yıldızları

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da ilginç kaza: Yolda yürüyen kadının kafasına düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.