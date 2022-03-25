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Türk hekimler Gürcistan'dan gelen doktorları ağırladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, Gürcistan'dan gelen doktor heyetini ağırladı.

AA25 Mart 2022 Cuma 16:18 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 16:18
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Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Batum'da Ağustos 2021'de ilki gerçekleştirilen sağlık turizmi iş birliği etkinliklerinin ikincisine katılmak üzere Trabzon'a gelen, Gürcistan'ın 5 büyük hastanesinden 11 hekim, Farabi Hastanesinin teşhis ve tedavi altyapısını inceledi.

Heyet üyelerine hastane hakkında bilgi veren Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, sağlık turizmi konusunda önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Tekinbaş, meslektaşlarının ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Komşu ülke insanlarının sağlık hizmetiyle ilgili bir ihtiyaçları olduğunda onların yanında olmamız bizler için de mutluluk verici. Sınır kapısındaki kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte talebin arttığını gözlemliyoruz. Tüm kapasitemizle bölgemiz ve komşu ülkelerden gelen hastalara kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. İnşallah bu gayretlerimiz hastanemiz, şehrimiz ve ülkemizin sağlık turizmi alanında daha iyi yerlere gelmesine vesile olur."

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