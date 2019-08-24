Türk helikopterleri ilk uçuşu Tal Abyad'da gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi' denildi
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamayla birlkikte şu fotoğraf paylaşıldı:
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