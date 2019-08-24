Türk helikopterleri ilk uçuşu Tal Abyad'da gerçekleştirdi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi' denildi