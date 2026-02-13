Türk heyeti Almanya'da heyecanla karşılandı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı heyet, Avrupa'daki Kayserili iş dünyasının önde gelen isimleri Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar Akib Genel Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Batagan ve Akib Spor Komisyon Başkanı Hidayet Yılmaz tarafından büyük bir gurur ve heyecanla karşılandı.

Münih Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamada; Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, AKİB Genel Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Batagan ve AKİB Spor Komisyonu Başkanı Hidayet Yılmaz hazır bulundu. Samimi ve gurur dolu anların yaşandığı karşılamada, özellikle Kayseri Milletvekili Hulusi Akar için açılan pankart dikkat çekti.

"Türkiye'nin gururu, Kayseri'nin onuru" yazılı pankart, alanda bulunan vatandaşların büyük alkışını alırken, Hulusi Akar da bu anlamlı jesti memnuniyet ve sevinçle karşıladı. Hemşehrilerinin gösterdiği ilgi ve teveccüh, Münih'te adeta bir Kayseri rüzgârı estirdi.

Program kapsamında yarın, AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ve yönetimi tarafından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar onuruna özel bir yemek verilecek. İş dünyası temsilcilerinin ve Kayserili hemşehrilerin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonun, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı anlamlı bir buluşmaya sahne olması bekleniyor.

Yemeğin ardından Hızar ve yönetimi, Hulusi Akar'ı Münih'te yaşayan Kayserili hemşehrileriyle bir araya getirecek. Programda ilk olarak Başkan Hızar kısa bir selamlama konuşması yapacak. Ardından Hulusi Akar, hemşehrilerine hitap ederek hem Münih Güvenlik Konferansı sürecine dair değerlendirmelerde bulunacak hem de Türkiye'nin güçlü vizyonuna ilişkin mesajlarını paylaşacak.

Münih'te gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Avrupa'daki Kayserililerin memleketlerine ve ülkelerine duydukları bağlılığı bir kez daha gözler önüne sererken; Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü temsilinin de gurur verici bir yansıması oldu.