Türk İHA'ları Tayvan'daki görevini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye doğru yola çıktı

Tayvan'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından Tayvan'a yardıma gelen Türk İHA ekibi çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ekibin lideri ve saha direktörü Serhat Gümüş, Tayvan'dan ayrılmadan önce Tayvan'da görev yaptıkları 3 gün içerisinde Tayvanlı kurtarma ekiplerine verdikleri desteği ve İHA teknolojisini kullanarak zorlu coğrafyayı haritaladıklarını anlattı.

Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrini 3 Nisan'da vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Tayvan'a yardıma gelen Türk İHA ekibi çalışmalarını tamamladı. Türk ekip, depremin en çok hasar verdiği Taroko vadisindeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ekibin lideri ve saha direktörü Serhat Gümüş, Tayvan'dan ayrılmadan önce Tayvan'da görev yaptıkları 3 gün içerisinde Tayvanlı kurtarma ekiplerine verdikleri desteği ve İHA teknolojisini kullanarak zorlu coğrafyayı haritaladıklarını anlattı. Tayvan'daki depreminden televizyon haberlerinden ve bu organizasyonu yapan Kâmil Demirkapu aracılığıyla haberdar olduklarını söyleyen Gümüş, "Türkiye adına buraya bir yardım organizasyonuna başladık. Bütün bu organizasyonun başında Kâmil bey, farklı alan uzmanlarından bütün ekibimin dahil olduğu bir ekibi toparladı ve biz çok hızlı bir organizasyonla biz Tayvan'a intikal ettik" dedi.

Tayvan'daki çalışmaları anlatan Gümüş, "Bizim burada yaptığımız çalışmalar öncelikle olayın sıcak olduğu dönemde ilk üç gün içerisindeki arama kurtarma faaliyetlerine dron teknolojileri konusundaki bilgi ve emeğimizi vererek katkıda bulunmak, daha sonra da dron teknolojilerinin daha uzun vadede deprem ve afet durumlarında kullanımına yönelik bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak yönünde oldu. Biz deprem alanına geldiğimizde açık bir arazide özellikle parkın içerisindeki yürüyüş parkurlarının üzerine ağırlıkla taş düşmesi gibi, kaya parçalarının düşmesi gibi, araçların üzerine düşmesi gibi hasarlar gördük. Ciddi anlamda coğrafyada değişim olduğunu gördük çıkardığımız haritalarda ve önceden çıkartılan haritalarda şiddetin oldukça büyük olduğu anlaşılıyor. Park bölgesinde özellikle yürüyüş yapan insanların hayatını ciddi anlamda tehdit eden görüntülerle karşılaştık. Buna karşılık şehir bölgelerinde yıkımın çok yaygın olmadığını, binalarının altyapılarının aslında bunu iyi karşıladığını gözlemledik. Bu nedenle biz aslında faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak park bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına ve dron teknolojilerinin bu alanda kullanımına yönlendirdik" açıklamasını yaptı.

Tayvan halkının ve Tayvan yönetiminin her zaman Türkiye'nin yardımına koştuğunu da sözlerine ekleyen Gümüş, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu nedenle bizim tüm Türk milleti olarak onlara ciddi bir sempatimiz var. Biz de bir anlamda aslında bu desteğin iadesini yapmak üzere daha önce Akut'un da yaptığı gibi Türkiye'yi temsil etmek adına buraya geldik. Önümüzdeki dönemlerde de burada oluşan bu iş birliğini geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz. Bu konuda şu anda detayları zamanla belli olacak çalışmalar yürütüyoruz".