19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8512
  • 6,5681
  • 238.948
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk Interpol’ü ensesinde: Uruguay 'Çiftlik'e el koydu

75 bin 260 yıl hapsi istenen Çiftlik Bank’ın “Tosuncuk”u Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki malvarlığına Türk Interpol’ü el koydurdu. Aydın’ın garajındaki araç filolarıyla silahları görüntülendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp kaçan Mehmet Aydın için lüks hayat bitti. Akşam'ın haberine göre, Hakkında 75 bin 260 yıl hapis cezası istenen ve kırmızı bültenle aranan Aydın’ın yurtdışındaki hareketlerini adım adım takip eden Türk Interpol’ü, Uruguay’daki tüm malvarlıklarına el koydurdu. 
 
Aydın’ın el konulan 7 adet aracı arasında milyon dolarlık lüks spor otomobilleri, lüks cipler, pikap ve TIR’lar bulunuyor. 
 
GARAJDA YOK YOK 
 
El konulan araçlar arasında Aydın’ın sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı beyaz renkli Ferrari ile Chavrolet Camaro marka otomobil de var. Uruguay’da lojistik işi yapan Aydın’ın TIR Garajı da tespit edildi. Buradaki 8 TIR’dan oluşan bir filoya el konuldu.   
 
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
 
Uruguay polisi tarafından Mehmet Aydın’ın kaldığı eve de baskın düzenlendi. Baskında evde adeta cephanelik ele geçirildi. Dürbünlü keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tabanca ve otomatik uzun namlulu silah bulundu.
 
Tosuncuk'un sosyal medyadan paylaştığı lüks araçları artık yok!
 
MAFYA KORKUSU SARDI
 
Uruguay’da mafya tarafından tehdit edilen Aydın’ın bu nedenle silahları temin ettiği belirlendi. Yakalanmamak için Brezilya’ya kaçan Aydın’ın burada da başı derde girdi. Bolivya’da inşaat işine girdiği belirlenen Aydın’ı Brezilya’da takip edenler arasında sokak çeteleri başı çekiyor. Bu durumdan dolayı Aydın’ın silahlandığı öğrenildi. Bir yandan Türk Interpol’ü bir yandan sokak çeteleri bir yandan da suikast kurban gitmekten korkan Aydın’ın psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan Aydın’ın çevresiyle gerginlik içinde olduğu belirtiliyor.
 
Uruguay’da lojistik işi yapan Aydın’ın TIR garajındaki 8 TIR'a da el konuldu.

Kağıthane´de bina çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Bindiği takside son nefesini verdi

Bindiği takside son nefesini verdi

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Sri Lanka’da bilanço artıyor

Sri Lanka’da bilanço artıyor
 

POPÜLER HABERLER

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA