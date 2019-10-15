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Türk İş Dünyası, 'Barış Pınarı' için tek yürek: İşte anket sonuçları...

İstanbul merkezli uluslararası pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS GLOBAL ‘Barış Pınarı Harekatına’ yönelik iş dünyasının bakış açısına ışık tutan kapsamlı bir araştırma düzenledi.

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Türkiye geneli online panel üzerinden farklı sektörlerde 384 iş insanıyla yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

- İş Çevrelerine Göre; Sınırın Güvenliği, Terör Koridorunun Temizlenmesi ve Mülteci Sorunu için Harekat Zaten Kaçınılmazdı

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 83'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatını "olumlu" olarak değerlendirirken, yüzde 8'i "olumsuz" yanıtını verdi. "ne olumlu ne olumsuz" diye değerlendirenlerin oranı ise yüzde 9. Ankete katılanların yüzde 60’ı Barış Pınarı Harekatının Türk Dış Politikasına "olumlu" katkısı olacağını belirtirken yüzde 30’u "olumsuz" etkilerinin olacağını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 10’u ise uluslararası ilişkilerin etkilenmeyeceği görüşünde.

- İş Dünyasına Göre ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona ilişkin açıklamaları Barış Pınarı Harekatı'nı etkilemiyor!

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 63’üne göre ABD Başkanının yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle sosyal medya üzerinden verdiği mesajlar Türkiye’nin harekatını olumlu yada olumsuz etkilemiyor. İş çevrelerinin yüzde 22’si yapılan açıklamaların süreci "olumsuz" etkilediğini, yüzde 15’i ise bilakis "olumlu" etkisi olduğunu belirtmiştir.

- 2020’de büyüme beklentisi ve ihtiyatlı iyimserlik dikkat çekiyor

Araştırmaya katılan iş insanlarına 2020 için Türkiye ekonomine dair beklentisi de soruldu. Ankete katılan iş insanlarının yüzde 50'si 2020’de Türkiye ekonomisinin olumlu bir seyir izleyeceğini, yüzde 38’i ise olumsuz bir seyir izleyeceğini belirtmiştir. Belirsizlik olacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 12.

AGS Global Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÜLER, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede; ‘Araştırma sonuçları iş insanımızın konuya bakışına ilişkin oldukça ilginç veriler sunuyor. Örneğin Fırat’ın doğusuna yapılan bu harekatın Türk dış politikasını ve uluslararası ilişkilerini olumlu etkileyecek diyenlerin oranı yüzde 60 iken, harekatın bütünüyle desteklenme oranı ise yüzde 80’lerin üzerinde. Denilebilir ki uluslararası arenada çifte standart ile tecrit bile edilsek iş dünyasına göre harekat kaçınılmaz bir hal almıştı’.

GÜLER; ‘Araştırma sonuçlarına ilişkin bir diğer çarpıcı sonuç ise her 3 iş insanından 2’sinin ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını ciddiye almamasıdır. Bu yeni durum aynı zamanda uluslararası diplomasinin de geldiği nokta itibariyle, özellikle ABD açısından oldukça düşündürücüdür‘ dedi.

Ahmet GÜLER; ‘Türkiye’nin çevresel ve bölgesel riskler ile sıcak çatışma ortamının içinde olmasına ve tek başına mücadele etmesine rağmen önümüzdeki yıl için iş dünyasının pozitif beklenti içerisinde olması ülke ekonomimiz için oldukça umut verici bir durumdur’ dedi.

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