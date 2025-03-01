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Türk iş dünyasından İmralı'nın çağrısına ilişkin açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'İş dünyası olarak 41 yıldır süren terörü bitirecek, kardeşliğimizi bölünmez kılacak 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasını olumlu buluyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Türk iş dünyasından İmralı'nın çağrısına ilişkin açıklama
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Avdagiç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terörsüz Türkiye' hedefi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi inisiyatifi ile toplumsal destekle, sonuca her zamankinden daha yakın olunduğuna işaret eden Avdagiç, mesajında şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak 41 yıldır süren terörü bitirecek, kardeşliğimizi bölünmez kılacak 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasını olumlu buluyoruz. En önemlisi 'silah bırakma ve feshetme' çağrısının kısa zaman içinde ve tüm unsurlarıyla beraber gereği gibi neticelenmesini diliyoruz. Böylece ülkemizin neredeyse yarım asırdır sıkıştırılmaya çalışıldığı bir cendereden kurtulup, daha hızlı ve en güçlü şekilde aydınlık bir geleceğe doğru yol alacağına inanıyoruz. 41 yıldır yabancı mihrakların da körüklemesiyle akıtılan kardeş kanının yerini artık birlikte dökülecek alın terinin almasıyla Türkiye kalkınmasında, gelişmesinde ve demokratikleşmesinde gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Acılarımızı, annelerimizin gözyaşlarını, şehitlerimizin büyük fedakarlıklarını bir an bile unutmadan, bu tarihi fırsatı ülkemizin geleceği için önemli görüyoruz."

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