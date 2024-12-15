Türk İslam Sanatları Lyon'da tanıtıldı

Lyon Başkonsolosluğu ile Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ev sahipliğinde Fransız Müslüman Medeniyeti Enstitüsünde (IFCM) gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisinde hat, ebru, tezhip ve çini sanatına ait eserler yer aldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Lyon DİTİB Başkanı İsmail Erşahin ve Diyanet Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Meryem Dalğıç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, ebru sanatçısı Metin Yılmaz ve hat sanatı ustası Ahmet Kutluhan, sanat çalışmaları üzerine sunumlar yaptı.

"Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisinin ilki kasımda Paris'te düzenlenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.