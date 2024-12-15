İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türk İslam Sanatları Lyon'da tanıtıldı

Fransa'nın Lyon şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları' sergisi düzenlendi. Hat, ebru, tezhip ve çini sanatına ait eserler sergi kapsamında görücüye çıktı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 18:56 - Güncelleme:
Türk İslam Sanatları Lyon'da tanıtıldı
ABONE OL

Lyon Başkonsolosluğu ile Lyon Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ev sahipliğinde Fransız Müslüman Medeniyeti Enstitüsünde (IFCM) gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisinde hat, ebru, tezhip ve çini sanatına ait eserler yer aldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Lyon DİTİB Başkanı İsmail Erşahin ve Diyanet Türk İslam Sanatları Daire Başkanı Meryem Dalğıç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide, ebru sanatçısı Metin Yılmaz ve hat sanatı ustası Ahmet Kutluhan, sanat çalışmaları üzerine sunumlar yaptı.

"Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisinin ilki kasımda Paris'te düzenlenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.

  • fransa
  • türk islam
  • fransa türk islam
  • türkiye diyanet vakfı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.